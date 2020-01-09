Известный крымский ученый ушла из жизни в Рождество

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:58:49+03:00

Диана Сергеевна Берестовская в Симферопольском художественном музее. Фото: страница дочери в Facebook

Профессор Диана Берестовская скончалась на 86-м году жизни

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Известный крымский ученый, создатель кафедры культурологии в крупнейшем вузе полуострова Диана Сергеевна Берестовская скончалась 7 января. Об этом на своей странице в соцсети сообщила ее дочь, Вероника Шевчук.

- В день Рождества ее не стало… Прощание 10 января с 11 по 12 часов в Доме науки (со львами) в парке Салгирка (Ботанический сад Крымского федерального университета. – Ред.), - написала Вероника Шевчук в Facebook.

Диана Сергеевна Берестовская. Фото: официальный сайт ТА КФУ

- Мощный педагог, очень душевный человек. Светлая память! - коллеги и ученики приносят свои соболезнования.

Диана Берестовская родилась 26 мая 1934 года в Воронеже. Отец – типограф, уроженец Симферополя. Семья вернулась в Крым в 1940 году, пережила немецко-фашистскую оккупацию.

Закончила историко-филологический факультет Воронежского государственного университета по специальности «русская филология». В 1972 году стала кандидатом филологических наук, а в 1990 году – доктором философских наук.

В 1992 году получила звание профессора. С 1960 года Диана Сергеевна работала в одном из ведущих крымских вузов – Симферопольском государственным университетов имени Фрунзе (затем – Таврический национальный университет имени Вернадского, после 2015 года – Крымский Федеральный университет имени Вернадского).

В 2000 году по ее инициативе на философском факультете вуза открыли специальность «Культурология». Автор 14 монографий.

«Комсомольская правда - Крым» приносит соболезнования родным и близким Дианы Сергеевны.

ИСТОЧНИК KP.RU