2020-01-09T12:15:12+03:00
Общество

В Симферополе с гололедом борются 197 дворников

На обработку дорог использовано около 56 тонн реагента
Надежда ДАЦЮК
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На зиму закуплено около тысячи тонн антигололедной смесиНа зиму закуплено около тысячи тонн антигололедной смесиФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Симферополе для борьбы с гололедом вышли на работу 197 дворников и 14 единиц техники МБУ «Город». Об этом сообщил директор муниципального бюджетного учреждения Антон Подабед.

По его словам, на 9 января на обработку дорог использовано около 56 тонн реагента.

- В первую очередь были обработаны подъемы и спуски, перекрестки и другие аварийноопасные места на территории Симферополя. Для этих целей используются комбинированные машины с пескоразбрасывающим оборудованием, - сказал Антон Подабед.

По его словам, МБУ закупило на зиму около тысячи тонн антигололедной смеси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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