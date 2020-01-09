2020-01-09T13:00:08+03:00
Общество

На дорогах Крыма дежурят сотрудники МЧС и техника на случай сильных снегопадов

Особый контроль установили за теми участками автодорог, где могут образоваться снежные заносы
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба МЧС по РКФото: пресс-служба МЧС по РК
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На дорогах Крыма дежурит 47 единиц техники и 57 человек личного состава МЧС по РК на случай, если пройдет сильный снегопад.

Как сообщил глава МЧС Крыма Сергей Шахов, сотрудники чрезвычайного ведомства наблюдают за теми участками автодорог, где могут образоваться снежные заносы.

- Вся спасательная техника готова к реагированию на любые чрезвычайные происшествия и действиям по предназначению, - уточнил Шахов.

По данным синоптиков Крымского гидрометцентра, на полуострове потеплеет 10 января. Воздух днем прогреется до +7 градусов. Будет облачно, но без осадков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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