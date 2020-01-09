2020-01-09T19:06:48+03:00
Общество

За год в Крыму подешевела аренда квартир

В среднем "однушка" будет стоить 21,1 тысячи рублей в месяц
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

За год в Крыму снизились цены на аренду жилья. К такому выводу пришли эксперты федерального портала «Мир квартир», пишет «Крымская газета».

Объектами исследования стали 70 российских городов. В десяти из них зафиксировали падение цен на аренду в среднем от 1 до 9%. В список, помимо Симферополя, попали Севастополь, Брянск, Сочи, Саратов, Липецк, Пенза, а также Уфа, Нижний Новгород и Нижний Тагил.

- В числе аутсайдеров мы видим города Крыма и Сочи. Это свидетельствует о том, что собственное население курортов, а именно оно в основном и берет квартиры в долгосрочную аренду в низкий сезон, по-прежнему не обладает достаточной платежеспособностью, - отметил руководитель портала Павел Луценко.

Так, согласно результатам исследования, аренда однокомнатной квартиры в Симферополе в среднем обойдется в 21,1 тысячи рублей в месяц, двухкомнатной – 28,5 тысячи рублей. За трехкомнатную придется отдавать по 36,3 тысячи рублей в месяц.

За год арендовать однокомнатные квартиры в Симферополе стало дешевле на 3,3%, двухкомнатные – на 8,7%, а трехкомнатные – на 4,2%.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За год в Крыму подешевела аренда квартир
С 9 января телеканал «Первый Крымский» полностью переходит на цифровой формат
Поезд «Таврия» перевез более 11 тысяч человек за новогодние каникулы
Международные ж/д перевозки помогут загрузить крымские порты
В Крыму дайверов приняли за тонущих рыбаков
Под дорожным указателем на крымской трассе поселилась преданная хозяином собака
На севере Крыма найден перстень XVIII века, который принадлежал офицеру из армии Долгорукого
Девять машин обрабатывали трассу «Таврида» от гололеда в эту ночь
Водитель маршрутки в Севастополе бесплатно катал пассажиров
Канатная дорога на Ай-Петри остановит свою работу для профилактики
Мануального терапевта, который сломал шею женщины из Керчи, проверит Следком
Владимир Путин приехал в Севастополь с рабочим визитом
На дорогах Крыма дежурят сотрудники МЧС и техника на случай сильных снегопадов