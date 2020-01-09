За год в Крыму подешевела аренда квартир
За год в Крыму снизились цены на аренду жилья. К такому выводу пришли эксперты федерального портала «Мир квартир», пишет «Крымская газета».
Объектами исследования стали 70 российских городов. В десяти из них зафиксировали падение цен на аренду в среднем от 1 до 9%. В список, помимо Симферополя, попали Севастополь, Брянск, Сочи, Саратов, Липецк, Пенза, а также Уфа, Нижний Новгород и Нижний Тагил.
- В числе аутсайдеров мы видим города Крыма и Сочи. Это свидетельствует о том, что собственное население курортов, а именно оно в основном и берет квартиры в долгосрочную аренду в низкий сезон, по-прежнему не обладает достаточной платежеспособностью, - отметил руководитель портала Павел Луценко.
Так, согласно результатам исследования, аренда однокомнатной квартиры в Симферополе в среднем обойдется в 21,1 тысячи рублей в месяц, двухкомнатной – 28,5 тысячи рублей. За трехкомнатную придется отдавать по 36,3 тысячи рублей в месяц.
За год арендовать однокомнатные квартиры в Симферополе стало дешевле на 3,3%, двухкомнатные – на 8,7%, а трехкомнатные – на 4,2%.
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ИСТОЧНИК KP.RU