В Крыму дайверов приняли за тонущих рыбаков

9 Янв. 2020 2020-01-09T17:17:45+03:00

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На Южном берегу Крыма любителей подводного погружения в зимнее море приняли за тонущих рыбаков. Инцидент произошел в период новогодних праздников.

- Нам позвонил дежурный со «101», куда обратилась свидетельница, - рассказал КП-Крым начальник Ялтинского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» Юрий Павлов. - Женщина очень переживала за рыбаков, которые, с ее слов, находились на расстоянии 30-40 метров от берега и держались за перевернутую лодку. При этом никаких других сигналов о терпящих бедствие к спасателям не поступало.

Дополнительных сведений звонившая предоставить не смогла. Из Фороса на место выехали сотрудники пожарной части, которые по рации связались с моряками расположенной рядом воинской части. Оказалось, что любители зимнего дайвинга воспользовались хорошей погодой и спокойным морем и совершали погружения.

- Оказалось, что это водолазные погружения, никто и никуда не перевернулся, и все у них хорошо, - резюмировал Павлов.

ИСТОЧНИК KP.RU