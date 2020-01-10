Юго-западный ветер и до +7: Погода в Крыму на 10 января

10 Янв. 2020 2020-01-10T07:59:50+03:00

Зима в январе была недолгой Фото: Анна КИРИЕНКО

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В Крым приходит потепление. Юго-западный ветер принесет плюсовые температуры и переменную облачность без осадков.

По информации Крымского гидрометцентра, сегодня в Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +4…+6 градусов.

В Севастополе также переменная облачность и без осадков. Западный ветер со сокростью 6-11 м/с и дневные показатели температуры воздуха в 5-7 тепла.

На Южном берегу Крыма сегодня тоже без осадков,с юго-западным ветром 7-12 м/с и до +7 днем.

В Керчи сегодня облачно, без осадков. Северо-западный ветер со скоростью 2-7 м/с будет менять направление на западное, температура воздуха днем +3…+5 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU