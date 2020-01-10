Двое москвичей застряли на «шестерке» в крымской грязи
В районе Симферопольского водохранилища в лесном массиве туристы из Москвы застряли на автомобиле ВАЗ-2106 в размытом грунте. За помощью они обратились в службу спасения.
- Машина увязла еще с вечера 8 января, и в связи с низкой температурой воздуха была угроза переохлаждения людей, - отметили в пресс-службе МЧС Крыма.
К месту ЧП выехали сотрудники Симферопольского отряда службы «Крым-Спас». Спасатели нашли туристов в районе урочища Джиен-Софу и эвакуировали их на служебном автомобиле в Симферополь. Дальнейшая помощь гостям не потребовалась.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU