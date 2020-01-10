Двое москвичей застряли на «шестерке» в крымской грязи

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:48:07+03:00

Гости из Москвы застряли на распутице и едва не замерзли. Фото: пресс-служба МЧС РК

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В районе Симферопольского водохранилища в лесном массиве туристы из Москвы застряли на автомобиле ВАЗ-2106 в размытом грунте. За помощью они обратились в службу спасения.

- Машина увязла еще с вечера 8 января, и в связи с низкой температурой воздуха была угроза переохлаждения людей, - отметили в пресс-службе МЧС Крыма.

К месту ЧП выехали сотрудники Симферопольского отряда службы «Крым-Спас». Спасатели нашли туристов в районе урочища Джиен-Софу и эвакуировали их на служебном автомобиле в Симферополь. Дальнейшая помощь гостям не потребовалась.

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ИСТОЧНИК KP.RU