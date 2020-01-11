2020-01-11T09:01:52+03:00
Общество

Пасмурно и моросящий дождь: Погода в Крыму на 11 января

Воздух прогреется до 8 градусов тепла
Степан ОСТИНОВ
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В Севастополе синоптики не прогнозируют дождя.В Севастополе синоптики не прогнозируют дождя.
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В Крыму 11 января пасмурно, днем возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/c, порывами до 15 м/c. Воздух прогреется до 9 градусов тепла.

В Симферополе облачно с прояснениями, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Термометр покажет ночью +2…+4, днем +6…+8.

- В Севастополе облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +7…+9, - сообщает крымский гидрометцентр.

На Южном берегу Крыма облачно, кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Ночью воздух прогреется до +3…+5, днем – до +7…+9.

В Керчи пасмурно и без осадков, ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +7…+9.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Пасмурно и моросящий дождь: Погода в Крыму на 11 января
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