Автостанции Крыма за новогодние праздники обслужили свыше 200 тысяч пассажиров

10 Янв. 2020 2020-01-10T17:15:38+03:00

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В период новогодних и рождественских праздников услугами автовокзалов и автостанций ГУП «Крымавтотранс» воспользовалось более 212 тысяч пассажиров. Лидерами по продаже билетов стали автовокзалы «Симферополь», «Ялта», «Керчь», «Евпатория» и автостанция «Курортная» на столичной Привокзальной площади.

- Зафиксирован рост на 7% пассажиропотока в междугороднем направлении, – уточнил директор «Крымавтотранса» Андрей Бессмертный.

По его словам, это связано с открытием железнодорожного сообщения: на автостанции «Курортная» за 10 праздничных дней услугами автостанции воспользовалось на 5 800 пассажиров больше, чем в аналогичный период 2019 года.

В период праздничных дней «Крымавтотранс» задокументировал 120 фактов отмены перевозчиками рейсов без оснований. По действующим договорам перевозчики будут оштрафованы.

ИСТОЧНИК KP.RU