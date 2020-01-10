Путин ждет результатов от местных властей Крыма и Севастополя

10 Янв. 2020 2020-01-10T18:13:25+03:00

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Президент России Владимир Путин провел в Ялте совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Он поручил местным чиновникам поработать над целым рядом проблем. Глава государства считает, что нужно приложить больше усилий для улучшения системы водоснабжения и водоотведения на полуострове. А решением экологических вопросов в Крыму, по мнению президента, вообще никто и никогда не занимался.

- То, что сделано, я имею в виду и Крымский мост, энергосеть, газоснабжение, федеральные трассы, аэропорт, – это только базовые условия для развития. За этим должны последовать результаты, - подчеркнул Путин.

Он отметил, что федеральные проекты помогли создать дополнительные возможности для бизнеса и инвестиций, повысить туристическую привлекательность региона. Так, промышленное производство выросло вдвое, а уровень безработицы сократился с 7,2% до 5,5% в Республике Крым и с 8,3% до 4,1% в Севастополе.

Владимир Путин призвал местных чиновников повышать качество жизни на полуострове, опираясь на эту базу. Президент дал указание сосредоточиться на реконструкции инженерных сетей, благоустройстве придомовых территорий и общественных пространств, а также на других насущных вопросах крымчан.

- Мы задали высокую планку в строительстве магистральных инфраструктурных объектов в Крыму, теперь нужно поднять до этого же уровня ее региональную составляющую, - отметил глава государства.

ИСТОЧНИК KP.RU