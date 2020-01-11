2020-01-11T11:20:12+03:00
Общество

Поклонская: Сотни крымчан до сих пор не могут получить российский паспорт

Преграды создают отдельные чиновники на местах, уверена депутат Госдумы
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Депутат Государственной Думы от Крыма Наталья Поклонская рассказала о сотнях крымчан, которые годами не могут получить российских паспорт из-за бюрократических проволочек.

По словам депутата, российский паспорт жителям Крыма не выдают, так как у них нет бумаги об отказе от украинского гражданства. Другая распространенная причина отказа в выдаче паспорта - письменные доказательства нахождения в Крыму на момент референдума.

- И таких историй сотни... Бюрократия дошла до безумной степени абсурда! Данные проблемы создают отдельные чиновники на местах, отдельные сотрудники миграционных служб - из-за них наши люди не могут вернуться в свою страну, не могут ощущать себя полноценными гражданами. Из-за этого хамства и бесчеловечности подрывается авторитет всей власти, - подчеркнула Наталья Поклонская.

Депутат пообещала разобраться с каждым подобным случаем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Поклонская: Сотни крымчан до сих пор не могут получить российский паспорт
Пасмурно и моросящий дождь: Погода в Крыму на 11 января
Спрятался от огня на балконе: В Севастополе спасли 10-летнего мальчика
Путин ждет результатов от местных властей Крыма и Севастополя
Три предприятия Минобороны РФ в Севастополе уйдут с молотка
В Керчи воссоздадут ключевые события Гражданской войны в России
Автостанции Крыма за новогодние праздники обслужили свыше 200 тысяч пассажиров
В Симферополе вандалы сожгли три светильника в подземных переходах
На электрификацию ж/д подходов к Крымскому мосту потратят 4,2 миллиарда
«В декабре взяли, а на Новый год выбросили»: В Севастополе хозяева отказались от своей собаки
После смены руководства «Крымские морские порты» ждет сокращение персонала
На Украине задержали участника «Самообороны Крыма»
В Симферополе установили новые тарифы за детский сад
Крымчане рассказали Поклонской о проблемах с получением гражданства РФ
Спасатели будут следить за любителями «ватрушек» в Крымских горах
На Украине пересчитали людей, которые ездили в Крым: Не хватает