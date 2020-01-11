Поклонская: Сотни крымчан до сих пор не могут получить российский паспорт

11 Янв. 2020 2020-01-11T11:20:12+03:00

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Депутат Государственной Думы от Крыма Наталья Поклонская рассказала о сотнях крымчан, которые годами не могут получить российских паспорт из-за бюрократических проволочек.

По словам депутата, российский паспорт жителям Крыма не выдают, так как у них нет бумаги об отказе от украинского гражданства. Другая распространенная причина отказа в выдаче паспорта - письменные доказательства нахождения в Крыму на момент референдума.

- И таких историй сотни... Бюрократия дошла до безумной степени абсурда! Данные проблемы создают отдельные чиновники на местах, отдельные сотрудники миграционных служб - из-за них наши люди не могут вернуться в свою страну, не могут ощущать себя полноценными гражданами. Из-за этого хамства и бесчеловечности подрывается авторитет всей власти, - подчеркнула Наталья Поклонская.

Депутат пообещала разобраться с каждым подобным случаем.

ИСТОЧНИК KP.RU