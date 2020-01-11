2020-01-11T15:38:59+03:00
Происшествия

В Ялте двое несовершеннолетних избили и ограбили мужчину

Парням грозит до 7 лет тюрьмы
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ялте двое парней избили мужчину и украли у него телефон.

В полицию обратился 44-летний житель Ялты, который стал очевидцем преступления. Сотрудники уголовного розыска по «горячим следам» задержали подозреваемых — ими оказались несовершеннолетние жители Ялты — 16 и 17 лет. Оба ранее не были судимы.

Парни признались в преступлении и написали явки с повинной. Правоохранители изъяли мобильный телефон как улику — его возвратят 34-летнем владельцу после окончания следствия.

В отношении подозреваемых завели уголовное дело по статье 161 п.«а», «г» ч.2 УК РФ - грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья.

Теперь несовершеннолетним горе-налетчикам грозит до 7 лет лишения свободы. В настоящее время они находятся под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ялте двое несовершеннолетних избили и ограбили мужчину
В Симферополь перебросят питьевую воду из других регионов Крыма
Поклонская: Сотни крымчан до сих пор не могут получить российский паспорт
Пасмурно и моросящий дождь: Погода в Крыму на 11 января
Спрятался от огня на балконе: В Севастополе спасли 10-летнего мальчика
Путин ждет результатов от местных властей Крыма и Севастополя
Три предприятия Минобороны РФ в Севастополе уйдут с молотка
В Керчи воссоздадут ключевые события Гражданской войны в России
Автостанции Крыма за новогодние праздники обслужили свыше 200 тысяч пассажиров
В Симферополе вандалы сожгли три светильника в подземных переходах
На электрификацию ж/д подходов к Крымскому мосту потратят 4,2 миллиарда
«В декабре взяли, а на Новый год выбросили»: В Севастополе хозяева отказались от своей собаки
После смены руководства «Крымские морские порты» ждет сокращение персонала
На Украине задержали участника «Самообороны Крыма»
В Симферополе установили новые тарифы за детский сад
Крымчане рассказали Поклонской о проблемах с получением гражданства РФ
Спасатели будут следить за любителями «ватрушек» в Крымских горах
На Украине пересчитали людей, которые ездили в Крым: Не хватает