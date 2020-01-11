В Ялте двое несовершеннолетних избили и ограбили мужчину

11 Янв. 2020 2020-01-11T15:38:59+03:00

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В Ялте двое парней избили мужчину и украли у него телефон.

В полицию обратился 44-летний житель Ялты, который стал очевидцем преступления. Сотрудники уголовного розыска по «горячим следам» задержали подозреваемых — ими оказались несовершеннолетние жители Ялты — 16 и 17 лет. Оба ранее не были судимы.

Парни признались в преступлении и написали явки с повинной. Правоохранители изъяли мобильный телефон как улику — его возвратят 34-летнем владельцу после окончания следствия.

В отношении подозреваемых завели уголовное дело по статье 161 п.«а», «г» ч.2 УК РФ - грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья.

Теперь несовершеннолетним горе-налетчикам грозит до 7 лет лишения свободы. В настоящее время они находятся под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

ИСТОЧНИК KP.RU