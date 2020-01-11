В Ялте задумали вернуть профессии дворника «дореволюционный» престиж

11 Янв. 2020 2020-01-11T18:50:16+03:00

До революции 1917 года именно дворники следили за порядком на вверенной территории. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Власти Ялты хотят повысить престиж профессии дворника и создать им максимально комфортные условия для работы.

- Нужно предусмотреть увеличение зарплаты дворникам, предоставления служебного жилья за счет инвесторов для представителей этой профессии, - рассказал глава администрации города Иван Имгрунт.

Кроме того, администрация планирует создать и пошить для дворников униформу и даже индивидуальные нашивки.

По словам Ивана Имгрунта, городу нужны не просто отвечающие за чистоту в Ялте сотрудники, но и своего рода «квартальные надзиратели» времен царской России. До революции 1917 года именно дворники наряду с городовыми следили за порядком на вверенной территории.

Глава администрации напомнил, что в этом году штат дворников города увеличится до 200 человек. К началу лета необходимо привлечь еще немало сотрудников - в том числе и за счет новых поощрительных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU