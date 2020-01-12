Погода в Крыму на 12 января: до +7 градусов и снег
В Крыму 12 января будет облачно, местами пройдет мокрый снег. Температура воздуха днем поднимется до +7 градусов, передают синоптики Крымского гидрометцентра.
В Симферополе сегодня переменная облачность, днем возможен небольшой дождь, переходящий в снег. Воздух прогреется до +5 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью до 12 метров в секунду.
В Севастополе в воскресенье облачно, днем без существенных осадков. Столбики термометров покажут до +6 градусов.
В Керчи небо также будет скрыто за тучами. Временами пройдут небольшие осадки. Днем до +4 градусов.
Теплее всего будет на ЮБК. Воздух днем прогреется до +10 градусов. Ветер будет дуть северо-западный до 15 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU
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