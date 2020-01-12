Погода в Крыму на 12 января: до +7 градусов и снег

12 Янв. 2020 2020-01-12T08:36:58+03:00

Небо будет скрыто за тучами Фото: Надежда ДАЦЮК

Будет дуть северо-западный ветер до 15 метров в секунду

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В Крыму 12 января будет облачно, местами пройдет мокрый снег. Температура воздуха днем поднимется до +7 градусов, передают синоптики Крымского гидрометцентра.

В Симферополе сегодня переменная облачность, днем возможен небольшой дождь, переходящий в снег. Воздух прогреется до +5 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью до 12 метров в секунду.

В Севастополе в воскресенье облачно, днем без существенных осадков. Столбики термометров покажут до +6 градусов.

В Керчи небо также будет скрыто за тучами. Временами пройдут небольшие осадки. Днем до +4 градусов.

Теплее всего будет на ЮБК. Воздух днем прогреется до +10 градусов. Ветер будет дуть северо-западный до 15 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU