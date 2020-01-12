За неделю в Крыму пять человек погибло на пожарах

12 Янв. 2020 2020-01-12T10:35:22+03:00

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За прошедшую неделю в Крыму на пожарах погибли пять человек. Еще троих удалось спасти, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

По данным спасателей, за неделю потушили 27 пожаров, из которых пять были связаны с возгоранием мусора и сухой растительности.

Помимо этого, спасателей семь раз за неделю привлекали к ликвидации последствий ДТП. Семь человек удалось спасти, один погиб. Семь человек спасли в горно-лесной зоне.

Напомним, за первую неделю 2020 года в Крыму потушили около полусотни пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU