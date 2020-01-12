Две авиабомбы времен войны обезвредили в Ленинском районе
В Ленинском районе Крыма обнаружили две авиабомбы времен Великой Отечественной войны. Их обезвредили, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.
По данным спасателей, один из немецких снарядов нашли в трех километрах от села Семисотка.
- В результате обследования специалистами-пиротехниками снаряд идентифицировали как немецкую авиабомбу весом 250 кг (SD-250), - сообщили в МЧС.
Вторую авиабомбу времен войны нашли на полигоне твердых бытовых отходов в Багерово. Это была бетонобойная авиационная бомба (БЕТАБ-50).
Оба боеприпаса доставили на специальный полигон и уничтожили.
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ИСТОЧНИК KP.RU