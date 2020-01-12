2020-01-12T13:28:45+03:00
Общество

Две авиабомбы времен войны обезвредили в Ленинском районе

Один из боеприпасов нашли на полигоне ТКО в Багерово
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Республике КрымФото: пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
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В Ленинском районе Крыма обнаружили две авиабомбы времен Великой Отечественной войны. Их обезвредили, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.

По данным спасателей, один из немецких снарядов нашли в трех километрах от села Семисотка.

- В результате обследования специалистами-пиротехниками снаряд идентифицировали как немецкую авиабомбу весом 250 кг (SD-250), - сообщили в МЧС.

Вторую авиабомбу времен войны нашли на полигоне твердых бытовых отходов в Багерово. Это была бетонобойная авиационная бомба (БЕТАБ-50).

Оба боеприпаса доставили на специальный полигон и уничтожили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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