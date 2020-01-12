2020-01-12T14:47:55+03:00
Политика

Украина убрала вооруженных "аскеровцев" с крымской границы

Глава батальона Ленур Ислямов потребовал разъяснений от президента Украины Владимира Зеленского
Надежда ДАЦЮК
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После того, как украинская сторона отстроила новые КПВВ, "вооруженным волонтерам" не нашлось там местаПосле того, как украинская сторона отстроила новые КПВВ, "вооруженным волонтерам" не нашлось там местаФото: Анастасия ЖУКОВА
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После того, как украинская сторона оборудовала новые пункты пропуска на границе с Крымом, бойцам батальона "Аскер" не нашлось там места. Об этом сообщил один из организаторов товарной и энергетической блокад Крыма Ленур Ислямов, сообщают украинские СМИ.

- Построили КПВВ - в итоге "Аскеру" там теперь нет места. Сначала сказали, что там будет пограничная служба, потому что вы не относитесь к государственным службам. А сейчас нет места даже там, где сервисная зона, потому что его не запланировали, – посетовал Ислямов.

По его словам, стране оказались "не нужны" молодыю люди, которые выполнили свой "волонтерский долг".

Также Ислямов потребовал разъяснений, чтобы ему напрямую сказали, является ли косвенный отказ выставлять бойцов "Аскер" государственной политикой президента.

Так называемый постпред президента Украины в АРК Антон Кориневич пообещал разобраться в вопросе.

Напомним, батальон "Аскер" был создан в начале 2016 года предпринимаьелем Ленуром Ислямовым для того, чтобы контролировать блокаду Крыма. Это вооруженное формирование, состоящее из крымских татар, которые выступили против вхождения Крыма в состав Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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