2020-01-13T11:08:02+03:00
Общество

В крымском SPA горела японская баня

Эвакуировано 59 человек
Анна КИРИЕНКО
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На пожаре эвакуировали 59 человек. Фото: пресс-служба ГУ МЧСНа пожаре эвакуировали 59 человек. Фото: пресс-служба ГУ МЧС
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В евпаторийском в SPA-комплексе «Озеро сновидений» среди ночи загорелась японская баня. На пожаре спасатели эвакуировали 59 человек.

По информации пресс-службы республиканского главка МЧС, сообщение о пожаре поступило к спасателям в 6 утра.

- В нем также говорилось о том, что в здании находятся люди, нуждающиеся в помощи спасателей, - уточнили в МЧС.

По прибытии на место выяснилось, что произошло возгорание деревянной конструкции «Японская баня» в подвальном помещении трехэтажного здания комплекса. Пожар сопровождался сильным задымлением. Спасатели эвакуировали 55 отдыхающих и 4 человека персонала. На ликвидацию огня ушло 20 минут, обошлось без жертв и пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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