В крымском SPA горела японская баня
В евпаторийском в SPA-комплексе «Озеро сновидений» среди ночи загорелась японская баня. На пожаре спасатели эвакуировали 59 человек.
По информации пресс-службы республиканского главка МЧС, сообщение о пожаре поступило к спасателям в 6 утра.
- В нем также говорилось о том, что в здании находятся люди, нуждающиеся в помощи спасателей, - уточнили в МЧС.
По прибытии на место выяснилось, что произошло возгорание деревянной конструкции «Японская баня» в подвальном помещении трехэтажного здания комплекса. Пожар сопровождался сильным задымлением. Спасатели эвакуировали 55 отдыхающих и 4 человека персонала. На ликвидацию огня ушло 20 минут, обошлось без жертв и пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU