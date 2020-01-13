В крымском SPA горела японская баня

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:08:02+03:00

На пожаре эвакуировали 59 человек. Фото: пресс-служба ГУ МЧС

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В евпаторийском в SPA-комплексе «Озеро сновидений» среди ночи загорелась японская баня. На пожаре спасатели эвакуировали 59 человек.

По информации пресс-службы республиканского главка МЧС, сообщение о пожаре поступило к спасателям в 6 утра.

- В нем также говорилось о том, что в здании находятся люди, нуждающиеся в помощи спасателей, - уточнили в МЧС.

По прибытии на место выяснилось, что произошло возгорание деревянной конструкции «Японская баня» в подвальном помещении трехэтажного здания комплекса. Пожар сопровождался сильным задымлением. Спасатели эвакуировали 55 отдыхающих и 4 человека персонала. На ликвидацию огня ушло 20 минут, обошлось без жертв и пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU