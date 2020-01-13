2020-01-13T13:54:57+03:00
Общество

Ялтинских чиновников отправят мести улицы, пока дворников не наберут

Санитарную очистку впишут в должностные обязанности
Анна КИРИЕНКО
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Нехватку дворников компенсируют чиновникамиНехватку дворников компенсируют чиновникамиФото: Олег ЗОЛОТО
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Муниципальные служащие Ялты будут поддерживать санитарный порядок до завершения формирования расширенного штата дворников. По поручению главы горадминистрации Ивана Имгрунта, соответствующие изменения будут внесены в должностные обязанности чиновников.

- Чтобы это было основанием для поощрения или наказания, а также избавления от тех, кто не понимает, что санитарное состояние – это общая ответственность каждого, - цитирует Имгрунта пресс-служба администрации. - Соответствующее постановление по дворникам будет подписано на следующей неделе, Но пока мы будем этот проект реализовывать - должны работать в режиме закрепленных территорий.

Градоначальника возмутил тот факт, что подчиненные не серьезно отнеслись к поручению по санитарной очистке. Имгрунт уверен, что и количества чиновников достаточно для охвата всей Большой Ялты, поскольку нынешнее состояние территорий «не вписывается ни в какие ворота»: на пляжах не убирают, на подходе к Массандровскому пляжу сплошные шалманы и мусор, а возле банкомата на улице Краснова весь тротуар засыпан квитанциями, поскольку урны нет. Имгрунт поручил усилить меры по выявлению и наказанию тех, кто «продолжает гадить и мусорить на улицах и в общественных местах нашего города».

Напомним, в Ялте решили повысить престиж профессии дворника и создать им максимально комфортные условия для работы, в том числе за счет предоставления служебного жилья. Администрация планирует создать и пошить для дворников униформу и даже индивидуальные нашивки, поскольку городу нужны не просто отвечающие за чистоту в Ялте, а, своего рода, «квартальные надзиратели» времен царской России.

В этом году штат дворников Ялты увеличится до 200 человек. К началу лета необходимо привлечь еще немало сотрудников - в том числе и за счет новых поощрительных мер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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