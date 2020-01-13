Ялтинских чиновников отправят мести улицы, пока дворников не наберут
Муниципальные служащие Ялты будут поддерживать санитарный порядок до завершения формирования расширенного штата дворников. По поручению главы горадминистрации Ивана Имгрунта, соответствующие изменения будут внесены в должностные обязанности чиновников.
- Чтобы это было основанием для поощрения или наказания, а также избавления от тех, кто не понимает, что санитарное состояние – это общая ответственность каждого, - цитирует Имгрунта пресс-служба администрации. - Соответствующее постановление по дворникам будет подписано на следующей неделе, Но пока мы будем этот проект реализовывать - должны работать в режиме закрепленных территорий.
Градоначальника возмутил тот факт, что подчиненные не серьезно отнеслись к поручению по санитарной очистке. Имгрунт уверен, что и количества чиновников достаточно для охвата всей Большой Ялты, поскольку нынешнее состояние территорий «не вписывается ни в какие ворота»: на пляжах не убирают, на подходе к Массандровскому пляжу сплошные шалманы и мусор, а возле банкомата на улице Краснова весь тротуар засыпан квитанциями, поскольку урны нет. Имгрунт поручил усилить меры по выявлению и наказанию тех, кто «продолжает гадить и мусорить на улицах и в общественных местах нашего города».
Напомним, в Ялте решили повысить престиж профессии дворника и создать им максимально комфортные условия для работы, в том числе за счет предоставления служебного жилья. Администрация планирует создать и пошить для дворников униформу и даже индивидуальные нашивки, поскольку городу нужны не просто отвечающие за чистоту в Ялте, а, своего рода, «квартальные надзиратели» времен царской России.
В этом году штат дворников Ялты увеличится до 200 человек. К началу лета необходимо привлечь еще немало сотрудников - в том числе и за счет новых поощрительных мер.
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ИСТОЧНИК KP.RU