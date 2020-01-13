2020-01-13T14:10:30+03:00
Общество

Двое туристов среди ночи заблудились на плато Ай-Петри

Спасательная операция по их поиску длилась 5 часов
Анна КИРИЕНКО
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Туристы заблудились при спуске с Ай-ПетриТуристы заблудились при спуске с Ай-ПетриФото: Анна КИРИЕНКО
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В Ялте двое туристов среди ночи заблудились на плато Ай-Петри. Операция по их поиску и спасению заняла 5 часов.

- Местные ребята поднялись на Ай-Петри, решили спуститься по Таракташской тропе, но поворот в темноте прозевали и пошли вниз на свой страх и риск, - рассказал КП-Крым начальник Ялтинского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» Юрий Павлов. - Постепенно вышли на крутой склон, где внизу скалы, а вверх подняться уже тяжело.

Звонок от заблудившихся поступил в 23.10. В их поиске спасатели ориентировались по описанию местности, пока не вышли на голосовой контакт с туристами. Со скального уступа их пришлось поднимать с помощью альпинистского снаряжения. Спасенные 33-летний и 23-летний жители Ялты в медицинской помощи не нуждались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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