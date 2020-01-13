Рубленые раны и травмы головы: Пять человек получили серьезные увечья от катания на Ай-Петри

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:24:46+03:00

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На горном плато Ай-Петри в воскресенье пять человек получили серьезные травмы, катаясь на «плюшках», лыжах и санках. Каждые выходные на снежных склонах наблюдается наплыв отдыхающих и предпринимателей, сдающих в прокат оборудование для катания.

Как рассказал КП-Крым начальник Ялтинского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» Юрий Павлов, дежурная смена спасотряда выходные проводит на Ай-Петри, поскольку количество травм резко возрастает.

- Как правило столько людей мы наблюдаем на «Праздник зимы», а тут каждые выходные как праздник — несколько тысяч человек, - говорит Павлов. - Причем локация не одна, а пять мест массового отдыха.

К спуску на «плюшках» по не оборудованным склонам добавились любители дрифта на внедорожниках с запряженными в них санками, что тоже не безопасно. В районе поселка Охотничий установлены несколько аншлагов, предупреждающих об угрозе жизни и здоровью от катания в не предназначенных местах и запрете въезда для снегоходов и внедорожников. Отдельно спасатели установили знаки с перечеркнутыми сноутюбингами, но эффект от них низкий.

- Люди видят, как оказывают помощь пострадавшим, увозят на «скорой», но берут такую же «плюшку», идут на этот же склон и летят по той же траектории вниз, - констатировал Павлов. - В результате за воскресенье пять серьезных травм головы, рубленные раны лица, ушибы позвоночника.

В целом в день происходит по 8-10 происшествий. Не все случаи регистрируются, только тяжелые и требующие госпитализации. Люди теряют сознание, получают ушибы и вывихи, но после оказания помощи отказываются от госпитализации.

В субботу 11 января специалисты департамента муниципального контроля администрации Ялты совместно с представителем Минкурортов и туризма Крыма провели мониторинг оказания услуг по прокату санок, тюбингов и других принадлежностей, предназначенных для скоростного спуска со снежных горок Ай-Петри. В результате составили два протокола за незаконное оказание услуг со штрафом по 5 тысяч рублей на каждого. Однако это не останавливают предпринимателей и они продолжают давать в прокат снаряжение - «плюшка» за 300-500 рублей компенсирует все штрафы. При этом никаких разъяснений относительно пригодных для спуска склонов прокатчики не дают — вмешиваться в организацию отдыха и нести ответственность за катающихся выйдет себе дороже.

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ИСТОЧНИК KP.RU