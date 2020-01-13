В Севастополе задержали местного жителя с «солью»
Севастопольские полицейские задержали местного жителя с полиэтиленовым пакетом, в котором было подозрительное вещество белого цвета. Его обнаружили во время личного досмотра сотрудники ОМВД России по Нахимовскому району.
- Вещество было направлено на исследование в ЭКЦ УМВД России по г. Севастополю. По заключению экспертов изъятым является наркотическое средство синтетического происхождения «Соль», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.
Также правоохранители установили, что задержанный - 25-летний севастополец, которого раньше судили за грабеж.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ. Нарушителю грозит до трех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU