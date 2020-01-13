2020-01-13T14:55:32+03:00
Общество

В Севастополе задержали местного жителя с «солью»

Нарушителю грозит до трех лет лишения свободы
Надежда ДАЦЮК
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Севастопольские полицейские задержали местного жителя с полиэтиленовым пакетом, в котором было подозрительное вещество белого цвета. Его обнаружили во время личного досмотра сотрудники ОМВД России по Нахимовскому району.

- Вещество было направлено на исследование в ЭКЦ УМВД России по г. Севастополю. По заключению экспертов изъятым является наркотическое средство синтетического происхождения «Соль», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Также правоохранители установили, что задержанный - 25-летний севастополец, которого раньше судили за грабеж.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ. Нарушителю грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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