В Севастополе задержали местного жителя с «солью»

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:55:32+03:00

Нарушителю грозит до трех лет лишения свободы

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Севастопольские полицейские задержали местного жителя с полиэтиленовым пакетом, в котором было подозрительное вещество белого цвета. Его обнаружили во время личного досмотра сотрудники ОМВД России по Нахимовскому району.

- Вещество было направлено на исследование в ЭКЦ УМВД России по г. Севастополю. По заключению экспертов изъятым является наркотическое средство синтетического происхождения «Соль», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Также правоохранители установили, что задержанный - 25-летний севастополец, которого раньше судили за грабеж.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ. Нарушителю грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU