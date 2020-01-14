2020-01-14T08:13:21+03:00
Общество

Погода в Крыму 14 января: Без дождей

Днем синоптики обещают тепло
Анастасия ЖУКОВА
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В Севастополе будет прохладноВ Севастополе будет прохладноФото: Анастасия ЖУКОВА
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Во вторник, 14 декабря, в Крыму осадков не ожидается.

- Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью -4…+1; днем +5…+10. Ночью и утром в отдельных районах полуострова туман, в горах гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица, - предупреждают в крымском гидрометцентре.

На Южном берегу Крыма воздух прогреется до +10. Прохладнее всего - в Севастополе и Керчи, всего до +7. По всему полуострову - переменная облачность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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