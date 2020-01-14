В Симферополе поймали мужчину, который хранил дома шесть банок марихуаны

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:27:59+03:00

Ему грозит до 10 лет лишения свободы

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В Симферополе у местного жителя обнаружили склад с веществами наркотического содержания. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Шесть трехлитровых стеклянных емкостей с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения обнаружили в доме 54-летнего симферопольца сотрудники Сотрудниками отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков Управления МВД России по Симферополю.

После заключения экспертов выяснилось, что изъятое вещество - это марихуана весом 1,08 кг и смола каннабиса массой 0,9 грамма.

Подозреваемый сказал, что наркотики хранил для себя.

Против мужчины возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU