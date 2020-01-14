В Симферополе поймали мужчину, который хранил дома шесть банок марихуаны
В Симферополе у местного жителя обнаружили склад с веществами наркотического содержания. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
Шесть трехлитровых стеклянных емкостей с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения обнаружили в доме 54-летнего симферопольца сотрудники Сотрудниками отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков Управления МВД России по Симферополю.
После заключения экспертов выяснилось, что изъятое вещество - это марихуана весом 1,08 кг и смола каннабиса массой 0,9 грамма.
Подозреваемый сказал, что наркотики хранил для себя.
Против мужчины возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU