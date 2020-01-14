2020-01-14T19:04:33+03:00
Общество

Во время реконструкции площади в Севастополе нашли подземный ход

Его изучат специалисты
Анастасия ЖУКОВА
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Подземный ход вскрыли строители. Фото: Алексей ФедоровПодземный ход вскрыли строители. Фото: Алексей Федоров
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Во время реконструкции площади Ушакова в Севастополе рабочие обнаружили загадочный подземный ход.

В департаменте городского хозяйства предполагают, что это может быть часть ливневой канализации, построенной в послевоенные годы. Специалисты уже начали изучать находку.

Глава комитета Заксобрания по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов считает, что необходимо исследовать ход, прежде чем продолжать строительство.

- Необходимо провести тщательное исследование: доводы о том, что находка строителей может затормозить работы, не должны приниматься во внимание, поскольку речь идёт об истории Севастополя, которая может быть утрачена навсегда. Необходимо строго следовать закону, - приводит ForPost слова Горелова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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