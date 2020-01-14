Во время реконструкции площади в Севастополе нашли подземный ход
Во время реконструкции площади Ушакова в Севастополе рабочие обнаружили загадочный подземный ход.
В департаменте городского хозяйства предполагают, что это может быть часть ливневой канализации, построенной в послевоенные годы. Специалисты уже начали изучать находку.
Глава комитета Заксобрания по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов считает, что необходимо исследовать ход, прежде чем продолжать строительство.
- Необходимо провести тщательное исследование: доводы о том, что находка строителей может затормозить работы, не должны приниматься во внимание, поскольку речь идёт об истории Севастополя, которая может быть утрачена навсегда. Необходимо строго следовать закону, - приводит ForPost слова Горелова.
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ИСТОЧНИК KP.RU