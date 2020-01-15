В Севастополе очередь в ясли намерены ликвидировать к 2021 году

15 Янв. 2020 2020-01-15T14:37:10+03:00

В ясли сейчас могут попасть далеко не все малыши. Фото: Архив КП

Места в детских садах нужны 877 малышам в возрасте до трех лет

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В Севастополе планируют к 2021 году закрыть потребность в яслях для детей от 2 месяцев до 3 лет. Об этом КП-Крым сообщили в Департаменте образования города-героя.

Так, по состоянию на 14 января в очереди в детсад стоят 6606 малышей ясельного возраста, при этом только 877 из них действительно хотят уже сейчас попасть в ясли. Группы кратковременного пребывания для детей до трех лет сейчас работают в семи дошкольных образовательных учреждениях Севастополя.

Доля охвата детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 2019 году составила 65%. И чиновники намерены полностью устранить очередь в течение двух ближайших лет.

Так, уже в 2020 году для крошек откроют 300 дополнительных мест в детских садах, увеличив охват дошкольным образованием до 85% от потребности, а в 2021 году - до 100% за счет строительства детских садов.

Напомним, президент России Владимир Путин в своем послании к федеральному собранию указал на недостаток мест в яслях и раскритиковал за это региональных чиновников.

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ИСТОЧНИК KP.RU