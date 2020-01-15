2020-01-15T15:52:29+03:00
Общество

Больше половины студентов медакадемии КФУ в прошлом году поступили на «целевые» места

Путин поручил увеличить долю целевого обучения в медицинских вузах страны
Анастасия ЖУКОВА
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Работодатели готовы платить за обучение будущих врачей. Фото: Архив КПРаботодатели готовы платить за обучение будущих врачей. Фото: Архив КП
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На «целевых» местах уже обучаются больше половины студентов Медицинской академии Крымского федерального университета - единственного медвуза на полуострове.

- В прошлом году из 330 мест на специальность «лечебное дело» 208 мест были целевыми, - рассказал КП-Крым ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Алексей Гусев. - С одной стороны, это хорошо, поскольку в будущем эти специалисты будут трудоустроены. С другой стороны, такая большая квота целевого приема приводит к тому, что проходной бал поступивших на медицинские специальности в этом году по целевому приему оказался существенно ниже, чем проходной бал по общему конкурсу. Мы не должны забывать о качестве поступающих. Возможно, о таком большом количестве мест на лечебное дело стоит задуматься.

А в ординатуре количество «целевых» мест достигало 100% в случае с дефицитными специальностями. Конкурс на эти места был, по словам Алексея Гусева, очень большой.

Как уточнила в комментарии КП-Крым глава комитета Государственного Совета РК по вопросам здравоохранения Анна Рубель, сейчас из 150 мест в ординатуре целевыми являются 26. Остальные - бюджетные.

Напомним, Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил со следующего года сделать целевыми 70% бюджетных мест по специальности «лечебное дело», а по специальности «педиатрия» — 75%. Доля целевого приема в ординатуре по дефицитным специальностям может достигнуть почти 100%.

В случае целевого обучения работодатель оплачивает учебу, а выпускник обязан отработать в конкретном учреждении определенное время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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