Погода в Крыму на 16 января: до +10 градусов и облачно

16 Янв. 2020 2020-01-16T07:03:13+03:00

В Симферополе сегодня до +8 градусов Фото: Надежда ДАЦЮК

Ветер будет дуть северо-восточный до 12 метров в секунду

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В Крыму 16 января будет облачно. Воздух днем прогреется до +10 градусов, осадков не ожидается. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью до 12 метров в секунду, передают синоптики Крымского гидрометценра.

В Симферополе сегодня переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть северо-восточный до 12 метров в секунду. Воздух днем прогреется до +8 градусов.

В Севастополе в четверг также небо будет скрыто за тучами, но осадков не ожидается. Ветер будет дуть восточный до 10 метров в секунду. Воздух днем прогреется до +7 градусов.

На ЮБК сегодня также переменная облачность, без существенных осадков. Воздух днем прогреется до +10 градусов. Ветер подует северо-восточный до 12 метров в секунду.

В Керчи в четверг переменная облачность, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +5 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU