16 Янв. 2020 2020-01-16T09:23:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Федеральная трасса «Таврида» готова на 85%. Как сообщили в строительном управлении АО «ВАД», строительно-монтажные работы ведутся на всех семи этапах трассы от Керчи до Севастополя.

- Участки от Керчи до Симферополя активно строились в рамках первой очереди, поэтому основное внимание сейчас уделяется 5 и 6 этапам «Тавриды», - это обход Симферополя и Бахчисарайский район. Там продолжается устройство насыпи основного хода и щебеночного основания под укладку асфальтобетона. Трасса построена на 85%, все работы будут завершены в сентябре этого года, - рассказал о планах пресс-секретарь крымского строительного управления АО «ВАД» Григорий Назаров.

По его словам, сейчас дорожники устанавливают шумозащитные экраны в местах, где трасса строится около жилой застройки, также продолжается строительство надземных пешеходных переходов и мостовых сооружений.

На седьмом этапе трассы дорожники строят водоотводы, лестничные сходы на искусственных сооружениях и готовятся к укладке верхнего слоя покрытия.

Весной на «Тавриде» начнут укладывать третий слой асфальтобетона, а осенью эти работы завершатся.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU