2020-01-16T09:23:46+03:00
Общество

Трасса «Таврида» готова на 85%

Строительно-монтажные работы ведутся от Керчи до Севастополя
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба крымского строительного управления АО «ВАД»Фото: пресс-служба крымского строительного управления АО «ВАД»
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Федеральная трасса «Таврида» готова на 85%. Как сообщили в строительном управлении АО «ВАД», строительно-монтажные работы ведутся на всех семи этапах трассы от Керчи до Севастополя.

- Участки от Керчи до Симферополя активно строились в рамках первой очереди, поэтому основное внимание сейчас уделяется 5 и 6 этапам «Тавриды», - это обход Симферополя и Бахчисарайский район. Там продолжается устройство насыпи основного хода и щебеночного основания под укладку асфальтобетона. Трасса построена на 85%, все работы будут завершены в сентябре этого года, - рассказал о планах пресс-секретарь крымского строительного управления АО «ВАД» Григорий Назаров.

По его словам, сейчас дорожники устанавливают шумозащитные экраны в местах, где трасса строится около жилой застройки, также продолжается строительство надземных пешеходных переходов и мостовых сооружений.

На седьмом этапе трассы дорожники строят водоотводы, лестничные сходы на искусственных сооружениях и готовятся к укладке верхнего слоя покрытия.

Весной на «Тавриде» начнут укладывать третий слой асфальтобетона, а осенью эти работы завершатся.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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