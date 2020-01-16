За год аэропорт "Симферополь" обслужил больше 5 миллионов человек

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:12:04+03:00

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За 2019 год международный аэропорт "Симферополь" обслужил 5,14 миллиона человек. Было отправлено 38 250 рейсов.

По данным пресс-службы аэропорта, наибольший пик пассажиров пришелся на 10 августа. В этот день был зафиксирован рекорд – за последние три года суточный трафик превысил 34 тысячи человек.

Кроме того, в аэропорту сообщили о рекорде чартерной программы, действующей в курортный сезон. Было принято и отправлено 676 чартерных рейсов, которые перевезли в Крым и обратно 195,6 тысяч пассажиров. Это выше на 30% по сравнению с 2018 годом.

Самыми популярными направлениями в прошлом году стали Москва и Санкт-Петербург, а также Екатеринбург, Новосибирск и Ростов-на-Дону.

Больше всего пассажиров перевезла авиакомпания «Уральские авиалинии». Ее услугами воспользовались 1,07 миллиона человек.

ИСТОЧНИК KP.RU