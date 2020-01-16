Поссорился с женой и "заминировал" вокзал: В Симферополе задержали пьяного хулигана

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:18:27+03:00

Мужчина признался, что в тот вечер перебрал с алкоголем

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В Симферополе задержали 35-летнего местного жителя, который оставил ложный звонок о минировании одного из городских вокзалов.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, по телефону «102» позвонил неизвестный и сказал, что есть угроза безопасности граждан.

- В ходе выезда на место происшествия и исследования территории никаких предметов, представляющих угрозу безопасности граждан, правоохранителями обнаружено не было, - сообщили в МВД по Крыму.

Правоохранители задержали симферопольца, который предположительно оставил ложное сообщение. Медицинское освидетельствование показало, что он был пьян. Мужчина признался в хулиганстве и рассказал, что злоупотребил спиртным в тот вечер, потому что поссорился с женой.

В его отношении возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры. Теперь симферопольцу грозит до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU