Вор из Евпатории успешно скрывался от суда, но попался за пьянку

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:02:24+03:00

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В Красноперекопске задержали мужчину, который шел по разделительной полосе дороги и мешал движению транспорта.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Крыму, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

- При проверке документов выяснилось, что с декабря 2019 года нарушитель общественного порядка находится в региональном розыске, - уточнили в Росгвардии.

Против 26-летнего жителя Евпатории ранее было возбуждено уголовное дело за кражу. Мужчина находился под подпиской о невыезде, но скрылся от суда, а позже был объявлен в розыск.

Нарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU