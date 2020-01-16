2020-01-16T12:02:24+03:00
Общество

Вор из Евпатории успешно скрывался от суда, но попался за пьянку

Мужчину задержали за нарушение общественного порядка
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Красноперекопске задержали мужчину, который шел по разделительной полосе дороги и мешал движению транспорта.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Крыму, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

- При проверке документов выяснилось, что с декабря 2019 года нарушитель общественного порядка находится в региональном розыске, - уточнили в Росгвардии.

Против 26-летнего жителя Евпатории ранее было возбуждено уголовное дело за кражу. Мужчина находился под подпиской о невыезде, но скрылся от суда, а позже был объявлен в розыск.

Нарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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