2020-01-16T12:19:02+03:00
Происшествия

В Евпатории поймали трех наркодилеров, которые выращивали марихуану

Правоохранители изъяли из теплиц больше 200 кустов растения и больше килограмма наркотика, подготовленного к сбыту
Надежда ДАЦЮК
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Фото: скриншот из видео УФСБ России по Республике Крым и СевастополюФото: скриншот из видео УФСБ России по Республике Крым и Севастополю
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В Евпатории поймали трех местных жителей, которые незаконно выращивали и продавали марихуану.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, троих членов преступной группы задержали 13 января во время попытки вывоза очередной партии наркотика в Краснодарский край.

- В принадлежащих им автотранспортных средствах обнаружены сокрытые в тайниках и расфасованные для последующего сбыта наркотики «каннабис» (марихуана) общим весом порядка 6 кг, - уточнили в пресс-службе.

Позже выяснилось, что наркотик вырастили с использованием системы искусственной гидропоники. Растения подготовили к сбыту в парниках, оборудованных в котельной Евпатории. Правоохранители изъяли из теплиц больше 200 кустов марихуаны и больше килограмма наркотика, подготовленного к сбыту.

Членов преступной группы задержали 13 января во время попытки вывоза очередной партии наркотика в Краснодарский край.Видео: пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю! другой источник

За выращивание и распространение наркотиков против нарушителей возбуждено три уголовных дела. Наркодилерам грозит до 20 лет лишения свободы. Пока что они находятся под стражей по решению суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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