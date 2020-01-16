Из Симферополя и Керчи открыты автобусные маршруты в Краснодар, Темрюк и Нальчик
Новые автобусные маршруты свяжут Симферополь и Керчь с Краснодаром, Темрюком и Нальчиком. На новые маршруты вышли комфортабельные автобусы марки Volkswagen, JAC и King Long
- Новые межрегиональные маршруты до Краснодара, Темрюка и Нальчика отправляются от автовокзалов предприятия «Крымавтотранс» в Симферополе и Керчи, - отметил директор ГУП РК «Крымавтотранс» Андрей Бессмертный. - Рейсы выполняют индивидуальные предприниматели.
Ежедневно из Симферополя в Нальчик автобус отправляется в 17.05, из Керчи в Краснодар в 06.00 и из Керчи в Темрюк в 06.30 и 13.00. купить билеты можно в кассах автовокзалов и автостанций Крыма и на сайте biletik.online в режиме онлайн. Дополнительную информацию о расписании движения рейсов, стоимости услуг автовокзалов можно получить в диспетчерском центре по номеру «горячей линии» +79788357557
ИСТОЧНИК KP.RU