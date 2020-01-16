2020-01-16T14:44:33+03:00
Общество

Из Симферополя и Керчи открыты автобусные маршруты в Краснодар, Темрюк и Нальчик

Рейсы ежедневные и постоянные
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Новые рейсы свяжут Симферополь и Керчь с Краснодаром, Темрюком и Нальчиком. Фото: пресс-служба КрымавтотрансНовые рейсы свяжут Симферополь и Керчь с Краснодаром, Темрюком и Нальчиком. Фото: пресс-служба Крымавтотранс
Изменить размер текста:

Новые автобусные маршруты свяжут Симферополь и Керчь с Краснодаром, Темрюком и Нальчиком. На новые маршруты вышли комфортабельные автобусы марки Volkswagen, JAC и King Long

- Новые межрегиональные маршруты до Краснодара, Темрюка и Нальчика отправляются от автовокзалов предприятия «Крымавтотранс» в Симферополе и Керчи, - отметил директор ГУП РК «Крымавтотранс» Андрей Бессмертный. - Рейсы выполняют индивидуальные предприниматели.

Ежедневно из Симферополя в Нальчик автобус отправляется в 17.05, из Керчи в Краснодар в 06.00 и из Керчи в Темрюк в 06.30 и 13.00. купить билеты можно в кассах автовокзалов и автостанций Крыма и на сайте biletik.online в режиме онлайн. Дополнительную информацию о расписании движения рейсов, стоимости услуг автовокзалов можно получить в диспетчерском центре по номеру «горячей линии» +79788357557

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Танцы с метлами: В Ялте дворники соберутся на международный бал
Из Симферополя и Керчи открыты автобусные маршруты в Краснодар, Темрюк и Нальчик
Правительство Крыма списало миллионные долги за газ тепловикам, частным компаниям и заводу «Титан»
В бывшем Доме Дворянского собрания Симферополя нашли уникальные предметы старины
Вот и сказочке конец: Когда в Симферополе уберут новогодние украшения
«Прикована цепью, умирает от голода»: В Симферополе жестоко издеваются над беззащитной собакой
В Евпатории поймали трех наркодилеров, которые выращивали марихуану
В Симферополе посреди тротуара установили ситилайт
Вор из Евпатории успешно скрывался от суда, но попался за пьянку
Захваченное Украиной судно «Норд» крымские рыбаки списывают с баланса
Ученый рассказал, как повлияет глобальное потепление на Крым
Поссорился с женой и "заминировал" вокзал: В Симферополе задержали пьяного хулигана
У поездов из Санкт-Петербурга в Севастополь - новое расписание
Крымский министр юстиции пробыл безработным один день: Его восстановили в должности
За год аэропорт "Симферополь" обслужил больше 5 миллионов человек
В центре Симферополя появилась платная парковка