Из Симферополя и Керчи открыты автобусные маршруты в Краснодар, Темрюк и Нальчик

16 Янв. 2020 2020-01-16T14:44:33+03:00

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Новые автобусные маршруты свяжут Симферополь и Керчь с Краснодаром, Темрюком и Нальчиком. На новые маршруты вышли комфортабельные автобусы марки Volkswagen, JAC и King Long

- Новые межрегиональные маршруты до Краснодара, Темрюка и Нальчика отправляются от автовокзалов предприятия «Крымавтотранс» в Симферополе и Керчи, - отметил директор ГУП РК «Крымавтотранс» Андрей Бессмертный. - Рейсы выполняют индивидуальные предприниматели.

Ежедневно из Симферополя в Нальчик автобус отправляется в 17.05, из Керчи в Краснодар в 06.00 и из Керчи в Темрюк в 06.30 и 13.00. купить билеты можно в кассах автовокзалов и автостанций Крыма и на сайте biletik.online в режиме онлайн. Дополнительную информацию о расписании движения рейсов, стоимости услуг автовокзалов можно получить в диспетчерском центре по номеру «горячей линии» +79788357557

ИСТОЧНИК KP.RU