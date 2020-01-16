2020-01-16T19:31:35+03:00
Общество

В Крыму на четверть увеличились объемы промышленного производства

Практически на 60% больше стали производить текстильных изделий
Надежда ДАЦЮК
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Фото: "Крымская газета"Фото: "Крымская газета"
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В Крыму за десять месяцев на четверть выросли объемы промышленного производства. При этом производство текстильных изделий увеличилось практически на 60%, передает «Крымская газета», а резиновых и пластмассовых – почти на 50%.

Как сообщает издание, объемы производства увеличились на заводе «Фиолент», Керченском металлургическом заводе, «Броме», Евпаторийском авиационном ремонтном заводе.

Производство продукции сельского хозяйства выросло с января по октябрь более, чем на 10 процентов. Во многом это результат государственной поддержки отрасли, которая составила в текущем году 2,8 миллиардов рублей – на 27 процентов больше, чем в прошлом году.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил, по предварительным данным, 1425 тысяч тонн, превысив прошлогодний уровень почти на 90.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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