В Крыму на четверть увеличились объемы промышленного производства

16 Янв. 2020 2020-01-16T19:31:35+03:00

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В Крыму за десять месяцев на четверть выросли объемы промышленного производства. При этом производство текстильных изделий увеличилось практически на 60%, передает «Крымская газета», а резиновых и пластмассовых – почти на 50%.

Как сообщает издание, объемы производства увеличились на заводе «Фиолент», Керченском металлургическом заводе, «Броме», Евпаторийском авиационном ремонтном заводе.

Производство продукции сельского хозяйства выросло с января по октябрь более, чем на 10 процентов. Во многом это результат государственной поддержки отрасли, которая составила в текущем году 2,8 миллиардов рублей – на 27 процентов больше, чем в прошлом году.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил, по предварительным данным, 1425 тысяч тонн, превысив прошлогодний уровень почти на 90.

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ИСТОЧНИК KP.RU