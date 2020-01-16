Аксенов уверен, что новые поправки в Конституцию не нарушат права крымчан, желающих стать президентом

16 Янв. 2020 2020-01-16T19:44:42+03:00

Согласно новым правилам, кандидат в президенты должен жить в стране не меньше 25 лет и никогда не иметь иностранного гражданства

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Глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность, что новые поправки в Конституцию РФ не нарушат права крымчан, и они также могут быть избранными на должность президента страны.

Напомним, что президент РФ Владимир путин в послании Федеральному Собранию выступил с предложением - кандидат в президенты должен жить в стране не меньше 25 лет и никогда не иметь иностранного гражданства. Таким образом, новое правило не позволяет крымчанам бытьизбранными на пост президента.

- (Спрашивают), не нарушит ли такое положение конституционное право крымчан быть избранными в органы государственной власти? Ведь мы вернулись в Россию менее 6 лет назад, а до этого были гражданами Украины. Во-первых, у нас есть действующий президент, и другого нам не надо... Во-вторых, абсолютно уверен, правовой выход из этой ситуации будет найден. Ущемления прав наших земляков никто не допустит, - написал Аксенов на своей странице в соцсетях.

Помимо этого, глава Крыма напомнил, что в действующей конституции РФ есть положение о том, что президентом РФ не может быть гражданин, который прожил в стране не меньше десяти лет.

Глава Крыма напомнил, что согласно действующей конституции, президентом РФ может быть избран гражданин России, постоянно проживающий в стране не менее 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU