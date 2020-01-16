В Ялте за год снесут больше 100 самостроев

16 Янв. 2020 2020-01-16T19:51:09+03:00

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В Ялте в текущем году планируют снести больше 100 капитальных объектов, которые были построены незаконно.

- То, что долгое время в Ялте считалось нормой, к примеру, на гараже построить здание в виде грибка, а потом сдавать его отдыхающим, пытаясь оформить как гостиницу, или шестиэтажные эллинги, все это останется в прошлом, - заявила начальник департамента муниципального контроля администрации города Валентина Целентис.

По ее словам, решение о сносе более 100 объектов уже вынесено.

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ИСТОЧНИК KP.RU