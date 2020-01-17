2020-01-17T11:55:09+03:00
Общество

Крымчане смогут перейти на услуги региональных операторов в МФЦ и отделениях почты

Кроме того, услуга MNP будет доступна в офисах компаний связи
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Крымчане смогут перейти на услуги региональных операторов с сохранением номера телефона (MNP) в многофункциональных центрах, офисах Почты Крыма и отделениях операторов связи. Об этом сообщил Министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Сергей Зырянов.

- Если говорить о технической части перехода, то пару дней назад было подписано соглашение с МФЦ Крыма, чтобы услуга по переходу на крымских операторов осуществлялась в многофункциональных центрах, - сказал министр.

Зырянов подчеркнул, что переход - это право выбора крымчан, а не обязанность, поскольку все действующие в Крыму операторы продолжат работу.

Для перевода на услуги региональных операторов крымчанам необходимо иметь при себе паспорт. Воспользоваться услугой MNP можно будет с 1 марта 2020 года.

Также Сергей Зырянов сообщил, что будет улучшено качество связи в Керчи, Ялте, на трассе «Таврида», на железной дороге и участке от Симферополя до Фороса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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