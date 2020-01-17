Власти Ялты вынесли на голосование цвет будущей униформы дворников

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:03:12+03:00

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Власти Ялты вынесли на голосование цвет будущей спецодежды для дворников. На сайте администрации можно выбрать один из вариантов - песочный, оливковый и бирюзовый.

Бренд «Ялтинский дворник» предполагает создание единой формы и логотипа, а также повышение престижа этой профессии и увеличение заработной платы.

- Ялта - особенный город и дворники у нас должны быть особенные. В первую очередь, нужно повысить уважение и значимость этой профессии, как это было во времена царской России, - отметил глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

При разработке спецодежды для дворников он предложил делать ставку на особенности Ялты, в частности - использовать морские тельняшки.

Форму дополнят отличительные знаки - эмблема, нашивки и номерные жетоны. Дворникам будут выданы комплекты летней и зимней формы, а также парадная спецодежда.

Планируется провести конкурс на разработку персонажа «ялтинского дворника», который в дальнейшем будет использоваться в качестве логотипа. На эмблему и на форму дворников будет зарегистрированы авторские права Ялты.

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ИСТОЧНИК KP.RU