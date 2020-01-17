На Украине за решеткой остается 41 крымчанин

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:18:00+03:00

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За решеткой на Украине оказался 41 крымчанин. Некоторые из них получили серьезные тюремные сроки - на 12 и 15 лет.

Защитой их прав и свобод займется Новосозданный экспертный совет при уполномоченном по правам человека в Крыму.

- Официальной информации по задержанным нет, собирали по обращениям родных и в СМИ, - отметила обмудсмен Лариса Опанасюк. - Последний случай - Антонов Иван, глухонемой инвалид из Севастополя, задержан как участник "Крымской весны" и награжденный минобороны РФ. Сейчас он содержится в СИЗО. Задерживают (крымчан - прим.ред) на границе, проходит информация в СМИ, но следующие наступают на те же грабли. Может, издать брошюры с разъяснениями о том, как себя вести, что можно, а что нельзя.

Вопросом освобождения крымчан занимаются в администрации президента РФ. Реальная возможность - вернуть их домой в порядке обмена на задержанных граждан Украины. Но этот вопрос в компетенцию крымских властей не входит.

- Понятно, что своими силами мы не справимся, но что можем, должны делать, - заключила Опанасюк.

Экспертный совет впервые создан при омбудсмене Крыма в 2020 году. В него уже вошли 16 человек, и их число будет увеличиваться. Специалисты будут обсуждать вопросы соблюдения гражданских и политических прав, обеспечения прав в местах лишения свободы и при уголовном производстве, предотвращения дискриминации по религиозному или национальному признаку и так далее.

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ИСТОЧНИК KP.RU