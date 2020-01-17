Фонд поддержки задержанных на Украине крымчан учредили, но не запустили

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:27:06+03:00

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На полуострове так и не заработал Фонд поддержки крымчан, подвергшихся преследованию на Украине.

Напомним, его учредили в марте прошлого года по инициатив Людмилы Лубиной, занимавшей до 2019 года должность уполномоченного по правам человека в Республике Крым.

Фонд необходим, чтобы оплачивать услуги адвокатов для задержанных на Украине, вносить залог. Как правило, ни у задержанных, ни у их родственников нет такой возможности.

Новый омбудсмен Крыма Лариса Опанасюк тоже считает, что такой фонд необходим республике. Порядок его функционирования и предоставления помощи разработает экспертный совет при омбудсмене.

Когда фонд приступит к работе, пока не известно.

Согласно последним данным, на территории незалежной за решеткой на сегодняшний день находится 41 крымчанин.

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ИСТОЧНИК KP.RU