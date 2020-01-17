2020-01-17T17:27:06+03:00
Политика

Фонд поддержки задержанных на Украине крымчан учредили, но не запустили

Новый экспертный совет при крымском омбудсмене разработает порядок оказания помощи
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Лариса Опанасюк. Фото: Мининформ РКЛариса Опанасюк. Фото: Мининформ РК
Изменить размер текста:

На полуострове так и не заработал Фонд поддержки крымчан, подвергшихся преследованию на Украине.

Напомним, его учредили в марте прошлого года по инициатив Людмилы Лубиной, занимавшей до 2019 года должность уполномоченного по правам человека в Республике Крым.

Фонд необходим, чтобы оплачивать услуги адвокатов для задержанных на Украине, вносить залог. Как правило, ни у задержанных, ни у их родственников нет такой возможности.

Новый омбудсмен Крыма Лариса Опанасюк тоже считает, что такой фонд необходим республике. Порядок его функционирования и предоставления помощи разработает экспертный совет при омбудсмене.

Когда фонд приступит к работе, пока не известно.

Согласно последним данным, на территории незалежной за решеткой на сегодняшний день находится 41 крымчанин.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Севастополе 18 и 19 января частично отключат электричество
В Ялте продлен арест мужчине, который 2 месяца держал девушку в сексуальном рабстве
Доходы Республики Крым выросла на 6 миллирдов рублей за год
Фонд поддержки задержанных на Украине крымчан учредили, но не запустили
После падения футбольных ворот на крымского школьника Следком возбудил дело
Владельца катера, который затонул под Судаком, отправили в колонию за гибель пассажирки
На Украине за решеткой остается 41 крымчанин
Пожарные вынесли из огня 88-летнюю крымчанку
Севастопольцы просят продлить рейсы катеров до поздней ночи
На барахолке в Германии нашли орден Красной звезды ветерана из Крыма
Измученную хозяевами собаку из Симферополя пришлось спасать полицейским
Власти Ялты вынесли на голосование цвет будущей униформы дворников
Распогодилось: В Симферополь прилетели самолеты, которые задерживались из-за тумана