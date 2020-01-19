2020-01-19T08:54:35+03:00
Общество

Погода в Крыму 19 января: Небольшие осадки, ветер

Сильных морозов не ожидается
Анастасия ЖУКОВА
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Погода будет переменчивой, но серьезных холодов не ожидаетсяПогода будет переменчивой, но серьезных холодов не ожидаетсяФото: Анастасия ЖУКОВА
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Воскресенье, 19 января, в Крыму не принесет сильных морозов или осадков. Для тех, кто собрался окунаться в купели в православный праздник Крещение Господне, который отмечают 19 января, это весьма хорошая новость.

- В воскресенье неустойчивый характер погоды будет связан с прохождением атмосферных фронтов. Днем местами пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег, в горах снег). Ветер северо-восточный умеренный, местами усилится до сильного (15-17 м/с). Температура воздуха ночью -4…+1, на южном побережье +2…+5; днем +1…+6. В отдельных районах полуострова туман, гололедно-изморозевые отложения. В горах на дорогах гололедица, - рассказали в крымском гидрометцентре.

Море в Феодосии прогрелось до +9, в Алуште и Ялте температура воды составляет +10. В Севастополе +8, в Евпатории прохладнее - всего 6 градусов выше нуля. Самая холодная вода в Керченском проливе и Азовском море, всего +4.

ИСТОЧНИК KP.RU

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