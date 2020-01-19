В Гурзуфе эвакуировали 12 человек из-за пожара

19 Янв. 2020 2020-01-19T10:46:57+03:00

Огонь удалось победить всего за 40 минут

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В поселке Гурзуф спасатели эвакуировали 12 человек из-за пожара.

В воскресенье, 19 января, в МЧС поступило сообщение о задымлении в четырехэтажном здании по улице Артековская. Туда немедленно выехали два подразделения ГУ МЧС России по РК. Очаг возгорания обнаружили в квартире на четвертом этаже.

- В ходе разведки звеном газодымозащитной службы была проведена эвакуация 12 человек, жителей дома. Погибших и пострадавших нет, - сообщил министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.

Сообщение поступило спасателям в 6.42, а уже в 7.20 пожар ликвидировали. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU