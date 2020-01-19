«Чем холоднее, тем легче купаться!»: На Крещение в Евпатории десятки людей с удовольствием окунались в море
В Евпатории праздник Крещения Господня начался с крестного хода.
Верующие прошли от от Свято-Николаевского собора к пляжу «Солярис». Именно там в 11.00 начался молебен, а затем - массовое купание.
Довольные и совсем не замерзшие пловцы радостно выбегали из воды, успокаивая только что пришедших:
- Чем сильнее ветер и холоднее на берегу, тем легче купаться! - говорили они.
Купания проходят на пляже СолярисФото: София ЯКУБОВА
За купальщиками наблюдали с берега многочисленные верующие, которые не рискнули зайти в воду. Люди ежились, признаваясь, что на улице стоять холодно, а уж заходить в море - и подавно.
Житель Евпатории Анатолий купается на Крещение уже давно:
- Святая морская вода укрепляет, очищает и оздоравливает организм, дает силу и энергию на весь год! - заявляет он. - Кушать желательно за два часа до окунания, с собой иметь полотенца для растирания, сменное белье, теплую одежду. И можно захватить теплый чай в термосе тем, кто идет впервые на этот шаг!
Из года в год крещенские морозные купания проходят на одном и том же пляже Евпатории «Солярис», откуда открывается прекрасный вид на соборы и город.
На пляже дежурят спасателиФото: София ЯКУБОВА
В МЧС подчеркивают, что этот пляж хорошо оборудован для любителей зимнего плавания.
- Вода очищена, проложена дорога к купели, обеспечивается спасение людей на воде, а также есть палатки для переодеваний - мужские и женские. Недалеко отсюда находятся и палатки, где раздают горячий чай, - подчеркнули спасатели.
ИСТОЧНИК KP.RU