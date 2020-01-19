2020-01-19T19:18:02+03:00
Общество

«Чем холоднее, тем легче купаться!»: На Крещение в Евпатории десятки людей с удовольствием окунались в море

Молебен с освящением воды прошел на городском пляже «Солярис» [фото]
София ЯКУБОВА
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Окунаться в воду на Крещение - старинная традицияОкунаться в воду на Крещение - старинная традицияФото: София ЯКУБОВА
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В Евпатории праздник Крещения Господня начался с крестного хода.

Верующие прошли от от Свято-Николаевского собора к пляжу «Солярис». Именно там в 11.00 начался молебен, а затем - массовое купание.

Довольные и совсем не замерзшие пловцы радостно выбегали из воды, успокаивая только что пришедших:

- Чем сильнее ветер и холоднее на берегу, тем легче купаться! - говорили они.

Купания проходят на пляже Солярис Фото: София ЯКУБОВА

Купания проходят на пляже СолярисФото: София ЯКУБОВА

За купальщиками наблюдали с берега многочисленные верующие, которые не рискнули зайти в воду. Люди ежились, признаваясь, что на улице стоять холодно, а уж заходить в море - и подавно.

Житель Евпатории Анатолий купается на Крещение уже давно:

- Святая морская вода укрепляет, очищает и оздоравливает организм, дает силу и энергию на весь год! - заявляет он. - Кушать желательно за два часа до окунания, с собой иметь полотенца для растирания, сменное белье, теплую одежду. И можно захватить теплый чай в термосе тем, кто идет впервые на этот шаг!

Из года в год крещенские морозные купания проходят на одном и том же пляже Евпатории «Солярис», откуда открывается прекрасный вид на соборы и город.

На пляже дежурят спасатели Фото: София ЯКУБОВА

На пляже дежурят спасателиФото: София ЯКУБОВА

В МЧС подчеркивают, что этот пляж хорошо оборудован для любителей зимнего плавания.

- Вода очищена, проложена дорога к купели, обеспечивается спасение людей на воде, а также есть палатки для переодеваний - мужские и женские. Недалеко отсюда находятся и палатки, где раздают горячий чай, - подчеркнули спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Чем холоднее, тем легче купаться!»: На Крещение в Евпатории десятки людей с удовольствием окунались в море
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