2020-01-19T19:51:01+03:00
Происшествия

Под Феодосией легковушка врезалась в КамАЗ

Спасатели доставали водителя с помощью специального инструмента
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: пресс-служба МЧС по РКФото: пресс-служба МЧС по РК
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В четырех километрах от поселка Приморский под Феодосией легковушка KIA Rio столкнулась с грузовиком КамАЗ.

Авария произошла около полудня на трассе «Таврида». Водитель легковушки оказался зажат в кузове, доставать его оттуда пришлось спасателям с использованием специального инструмента.

- После деблокации мужчину транспортировали к автомобилю скорой медицинской помощи, после чего он был доставлен в травматологическое отделение Феодосийской больницы с предварительным диагнозом - травма позвоночника, - рассказал министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.

Спасатели в очередной раз призвали водителей быть осторожными, особенно - в зимнее время, так как на дорогах возможна гололедица.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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