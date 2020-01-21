2020-01-21T18:04:02+03:00
Общество

Крымчане смогут сменить оператора в любом МФЦ

Подписано соглашение между госбюджетным учреждением и операторами связи на полуострове о предоставлении услуги MNP
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба Министерства внутренней политики, информации и связи РКФото: пресс-служба Министерства внутренней политики, информации и связи РК
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Крымские операторы мобильной связи подписали соглашение с госбюджетным учреждением «МФЦ» по предоставлению услуги MNP - услуги смены оператора с сохранением номера, передает Крымское информационное агентство.

Так, с марта текущего года можно будет подать заявление о переходе на регионального оператора в любом отделении «Мои документы» в Крыму, сообщили в пресс-службе министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым.

В рамках соглашения также планируется обучение сотрудников многофункциональных центров по предоставлению услуги, настройка необходимого программного обеспечения и техническое взаимодействие сторон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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