2020-01-23T10:10:36+03:00
Общество

Крымчанку могут посадить за невыплаченные алименты

Судебные приставы возбудили против нее уголовное дело
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Крымчанка долго время не уплачивала алименты своим детям, и судебные приставы возбудили против нее уголовное дело.

В отношении женщины было открыто восемь исполнительных производств о взыскании алиментов, передает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Республике Крым.

В ведомстве отметили, что злостной неплательщице алиментов назначали наказание в виде обязательных работ. Кроме того, женщину проинформировали, что из-за неуплаты может быть возбуждено уголовное дело.

Но к приставам крымчанка не прислушалась.

- Кроме того, алиментщица сочла, что уклонение от явки к судебному приставу-исполнителю и постоянная смена места пребывания убережет ее от реального наказания, – добавили в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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