Крымчанку могут посадить за невыплаченные алименты

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:10:36+03:00

Судебные приставы возбудили против нее уголовное дело

Изменить размер текста: A A

Крымчанка долго время не уплачивала алименты своим детям, и судебные приставы возбудили против нее уголовное дело.

В отношении женщины было открыто восемь исполнительных производств о взыскании алиментов, передает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Республике Крым.

В ведомстве отметили, что злостной неплательщице алиментов назначали наказание в виде обязательных работ. Кроме того, женщину проинформировали, что из-за неуплаты может быть возбуждено уголовное дело.

Но к приставам крымчанка не прислушалась.

- Кроме того, алиментщица сочла, что уклонение от явки к судебному приставу-исполнителю и постоянная смена места пребывания убережет ее от реального наказания, – добавили в пресс-службе.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU