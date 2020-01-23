В Ялте разбирают завалы после урагана

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:02:39+03:00

Сильный ветер повалил конструкции на набережной и деревья

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Ялтинские коммунальщики заняты разбором завалов после урагана. Сильный ветер повалил световые скульптуры и конструкции на набережной и деревья.

- Утром ураган повалил часть праздничных конструкций на ялтинской набережной, - сообщил помощник главы администрации Сейран Меметов. - Сотрудниками МБУ «Ялтагорсвет» конструкции были восстановлены и укреплены.

Ураган ломал деревья. Фото: пресс-служба администрации Ялты

Однако днем порывами ветра светящиеся скульптуры повалило вновь. Кроме того, накануне вечером на территории детского сада упало дерево. Работы по ликвидации последствий непогоды осуществляются сотрудниками МБУ «Зеленстрой» и будут завершены до конца дня.

Разбор завалов происходит на фоне продолжающейся непогоды. Фото: пресс-служба администрации Ялты

Напомним, что сегодня и завтра действует штормовое предупреждение в связи с прохождением холодного фронта. Ожидаются мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, гололед, метель, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 20-25 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU