В Ялте разбирают завалы после урагана
Ялтинские коммунальщики заняты разбором завалов после урагана. Сильный ветер повалил световые скульптуры и конструкции на набережной и деревья.
- Утром ураган повалил часть праздничных конструкций на ялтинской набережной, - сообщил помощник главы администрации Сейран Меметов. - Сотрудниками МБУ «Ялтагорсвет» конструкции были восстановлены и укреплены.
Ураган ломал деревья. Фото: пресс-служба администрации Ялты
Однако днем порывами ветра светящиеся скульптуры повалило вновь. Кроме того, накануне вечером на территории детского сада упало дерево. Работы по ликвидации последствий непогоды осуществляются сотрудниками МБУ «Зеленстрой» и будут завершены до конца дня.
Разбор завалов происходит на фоне продолжающейся непогоды. Фото: пресс-служба администрации Ялты
Напомним, что сегодня и завтра действует штормовое предупреждение в связи с прохождением холодного фронта. Ожидаются мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, гололед, метель, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 20-25 м/с.
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ИСТОЧНИК KP.RU