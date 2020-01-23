2020-01-23T15:02:39+03:00
Общество

В Ялте разбирают завалы после урагана

Сильный ветер повалил конструкции на набережной и деревья
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Сильный ветер разметал праздничную иллюминацию. Фото: пресс-служба администрации ЯлтыСильный ветер разметал праздничную иллюминацию. Фото: пресс-служба администрации Ялты
Изменить размер текста:

Ялтинские коммунальщики заняты разбором завалов после урагана. Сильный ветер повалил световые скульптуры и конструкции на набережной и деревья.

- Утром ураган повалил часть праздничных конструкций на ялтинской набережной, - сообщил помощник главы администрации Сейран Меметов. - Сотрудниками МБУ «Ялтагорсвет» конструкции были восстановлены и укреплены.

Ураган ломал деревья. Фото: пресс-служба администрации Ялты

Ураган ломал деревья. Фото: пресс-служба администрации Ялты

Однако днем порывами ветра светящиеся скульптуры повалило вновь. Кроме того, накануне вечером на территории детского сада упало дерево. Работы по ликвидации последствий непогоды осуществляются сотрудниками МБУ «Зеленстрой» и будут завершены до конца дня.

Разбор завалов происходит на фоне продолжающейся непогоды. Фото: пресс-служба администрации Ялты

Разбор завалов происходит на фоне продолжающейся непогоды. Фото: пресс-служба администрации Ялты

Напомним, что сегодня и завтра действует штормовое предупреждение в связи с прохождением холодного фронта. Ожидаются мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, гололед, метель, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 20-25 м/с.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ялте разбирают завалы после урагана
Вслед за пешеходным переходом на площаде Куйбышева убрали и остановку
Власти Симферополя попросили полицию разобраться с попрошайками в городе
Аксенов назвал участников марша Чубарова провокаторами
Крымские мидии и устрицы будут продавать в Армении, Казахстане и Белоруссии
Кавказцу, который убил севастопольца за отказ станцевать лезгинку, выдвинули обвинения
Симферопольцы 28 января будут без воды до полуночи
Одну из дорог Крыма закроют на полтора месяца ради ремонта
В Крыму хотят ограничить движение фур по отремонтированным дорогам
Вышел на каяке в море и не вернулся: В Севастополе ищут пропавшего мужчину
Крымчанку могут посадить за невыплаченные алименты
Погода в Крыму на 23 января: до +3 градусов и снег
Художники из Турции распишут Соборную мечеть в Симферополе
Судью из Крыма заочно осудили на Украине за госизмену
Украинский телеканал ATR оказался на грани банкротства
Стало известно, когда подорожает газ в Крыму
Для льготников Крыма проезд в маршрутках и троллейбусах будет по картам
В Симферополе и Севастополе 23 января частично отключат электричество
В лесах и горах Ялты прошли тренировки бойцов ОМОНа
Аксенов: Коллекторы не должны собирать с крымчан долги за услуги ЖКХ
Кинотеатр «Космос» после судов вернули Симферополю
Эксперт перечислил утопающие в мусоре города Крыма
В Керчи на весь день снизили давление в водопроводе