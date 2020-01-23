Благополучные и беспомощные: В Симферополе стартовала акция в поддержку бездомных животных
Крупнейший в Крыму торгово-развлекательный центр MEGANOM проводит социально-значимый проект «В силе добра», призванный помочь бездомным животным.
Руководство ТРЦ организовали фотосессию собак и кошек из приюта КРОО «Верный друг» вместе с известными жителями Крыма - спортсменами, деятелями культуры и бизнесменами.
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- Участие именитых людей позволило создать на фотографиях необходимый контраст успешности, и беззащитности, ранимости бродячих животных. Акция призвана привлечь больше внимания к братьям нашим меньшим, которые обделены заботой. Мы хотим пробудить в сердцах крымчан милосердие и еще раз напомнить, что животным, как и каждому человеку, нужен дом, семья, защита и любовь, - сообщает маркетолог ТРК Мария Харламова.
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Фотографии участников проекта «В стиле добра» представлены на выставке в торгово-развлекательном центре на 1 этаже.
Автор тележурнала «Клуб Шико» на телеканале «Первый Крымский» Татьяна Шаманаева с песиком.
ИСТОЧНИК KP.RU