Аксенов пообещал, что карьера под Судаком не будет

23 Янв. 2020 2020-01-23T17:16:18+03:00

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лава Крыма Сергей Аксенов пообещал отозвать лицензию на разработку карьера по добыче щебня на Чокаташском участке под Судаком. Такое заявление он сделал в ходе рабочей встречи с вице-премьером– министром финансов республики Ириной Кивико и главой администрации Судака Игорем Степиковым, сообщили в пресс-службе главы региона.

По словам Аксенова, за последнее время на его страницы в соцсетях поступило множество обращений по поводу подготовительных работ на карьере вблизи бывшего детского лагеря «Отважный» в Судаке.

- Если разработка любого карьера в Крыму противоречит интересам людей, то ситуация будет решаться в пользу граждан. В данном случае инициатива общественности об отзыве лицензии работы карьера будет поддержана, - заверил Аксенов. - Также считаю, что на территории республики нет глобальной необходимости в добыче полезных ископаемых, если это нарушает крымскую экологию.

Глава региона поручил вице-премьеру Кивико разобраться в ситуации, кто выдавал лицензию на работу карьера. Со своей стороны администрация Симферополя уже занимается вопросом восстановления детского оздоровительного лагеря «Отважный».

Напомним, в 2016 году минприроды Крыма выставило на торги 17 месторождений полезных ископаемых, в том числе Чокаташский участок площадью 39 гектаров в Судаке по добыче диоритовых порфиритов, пригодных для производства строительного камня.

Скандал разгорелся после того, как ООО «Крымская нерудная компания» вырубила деревья на участке будущего карьера и просеку для прокладки дороги к нему. При этом детский лагерь «Отважный» прекратил деятельность еще несколько лет назад, хотя власти Симферополя планировали создавать на его базе военно-патриотический центр. Однако строители заявили, что в лагере будут жить будущие рудокопы.

Отметим, что после ряда негативных публикаций минприроды Крыма решило направить комиссию на место будущего карьера и приостановило действие лесных деклараций по вырубке насаждений. Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU